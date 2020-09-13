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برلمان

بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لبحث تحالف انتخابات النواب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:54 م
اجتماع القائمة الوطنية
اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر
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ماجدة بدوي
بدأ منذ قليل اجتماع أحزاب " القائمة الوطنية من أجل مصر " بمقر ائتلاف دعم مصر للإعلان عن الأحزاب المشاركة في إنتخابات مجلس النواب على القائمة الموحدة للتحالف . 

ويشارك في الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن،  المستشار بهاء أبوشقة  رئيس حزب الوفد ، الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن،  وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر،  المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري،  سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي  

ويشارك في القائمة حزب مستقبل وطن،  والتجمع ، الوفد ، وحماة الوطن،  ومصر الحديثة ، المصري الديمقراطي ، تنسيقية شباب الأحزاب و حزب إرادة جيل ، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر إلى يوم السبت 26 سبتمبر، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

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