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فن

غدا.. its show time يستضيف منسق المناظر عباس صابر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تستضيف الإعلامية دينا حويدق منسق  المناظر والإكسسوارات عباس  صابر في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج its show time الذي يعرض علي قناة cbc، ويسلط البرنامج الضوء علي الجنود المجهولة في الأعمال الفنية ويعرض اللقاء غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.


ويتحدث عباس صابر  خلال لقائه لأول مرة عن العديد من التفاصيل والكواليس التي جمعته بالنجوم المصريين مثل الزعيم عادل إمام والساحر محمود عبدالعزيز، كما يتحدث عن العديد من المواقف التي جمعته بالمخرج الراحل يوسف شاهين وصداقتهما الكبيرة حيث عمل عباس صابر معه في كل أفلامه بداية من "الأرض". 


كما تحدث صابر عن عمل بمجال الاكسسوارات وتصميم الملابس والمؤثرات البصرية واستعرض خلال لقائه في البرنامج العديد من قطع الديكور والإكسسوار النادرة التي استخدمها في الاعمال التي شارك فيها من قبل.
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