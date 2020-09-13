دولة أفريقية تعفي السودانيين من رسوم الهجرة والغرامات

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، أعرب خلاله عن تعازيه لدولة السودان شعبا وحكومة في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.





وشدد الرئيس الصومالي في إتصاله الهاتفي مع حمدوك علي تضامن ووقوف بلاده بجانب حكومة وشعب السودان حتى يجتاز هذه المحنة الصعبة التي يمر بها.





من جانبه عبّر رئيس الوزراء السوداني حمدوك عن عميق تقديره وشكره لقيادة وشعب الصومال.





كما عبر حمدوك عن إمتنانه العميق وجزيل شكره للدولة الصومالية علي المبادرة التي أعفى مجلس الوزراء الصومالي بموجبها المقيمين السودانيين بالصومال من رسوم الهجرة والغرامات.