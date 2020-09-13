وأنت في البيت.. طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن أخر تطورات التقدم للتصالح في مخالفات البناء في المحافظة.





وقال نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن التخفيضات في المحافظة من 25% إلى 40% على قيمة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ، مضيفا أن الاقبال كبيرة جدا وغير عادي والعمل على مدار اليوم.





وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه يستطيع المواطن الدخول الكترونيا على منظومة التصالح في المركز الالكتروني التابع لمحافظة كفر الشيخ، والحصول على طلب التصالح ودفع الأموال الكترونيًا.





وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن عدد من تقدم للتصالح وصل لـ 48 ألف تصالح، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبالة أقبالا كبيرا.







