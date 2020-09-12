شاهد.. كوميدية.. خناقة نانسي صلاح ورامي رضوان وصناع مسلسل أمل حياتي لهذا السبب

نشبت مشادة كوميدية بين الإعلامي رامي رضوان، والفنانة نانسي صلاح، أثناء الحديث عن دورها في مسلسل "إلا أنا" ، والذي يروي قصة أمال حياتي، وذلك خلال لقاء في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الجمعة.





وخلال اللقاء مع نجوم مسلسل «إلا أنا» ، انتقد الإعلامي رامي رضوان، بطريقة كوميدية ومبتسما دور الفنانة نانسي صلاح، قائلا :"لا صعب اوي الصراحة دورك"، لترد عليه قائلة :"أحلف".





وذهب رضوان، للحديث عن دورها، مستعجبًا أنه :"في اخت تخطف حبيب اختها، وتتعامل معاها بكل الغل ده، واختها عمالة تطبطب عليها"، قبل أن يدخل الجميع في نوبة ضحك هستيري.



