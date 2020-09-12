شاهد.. كوميدية.. خناقة نانسي صلاح ورامي رضوان وصناع مسلسل أمل حياتي لهذا السبب

نشبت مشادة كوميدية بين الإعلامي رامي رضوان، والفنانة نانسي صلاح، أثناء الحديث عن دورها في مسلسل "إلا أنا"، والذي يروي قصة أمال حياتي، وذلك خلال لقاء في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الجمعة.
وخلال اللقاء مع نجوم مسلسل «إلا أنا»، انتقد الإعلامي رامي رضوان، بطريقة كوميدية ومبتسما دور الفنانة نانسي صلاح، قائلا :"لا صعب اوي الصراحة دورك"، لترد عليه قائلة :"أحلف".
وذهب رضوان، للحديث عن دورها، مستعجبًا أنه :"في اخت تخطف حبيب اختها، وتتعامل معاها بكل الغل ده، واختها عمالة تطبطب عليها"، قبل أن يدخل الجميع في نوبة ضحك هستيري.