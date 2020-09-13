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رياضة

أحمد الحامي: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي ولا صحة لطلبه 2 مليون دولار سنويا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:42 م
ايوب الكعبي
ايوب الكعبي
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن رغبة اللاعب حال تلقيه عروض من مصر.

وقال الحامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أيوب الكعبي يرحب باللعب للنادي الأهلي وهو شرف لأي لاعب".

وتابع: "اللاعب لم يطلب 2 مليون دولار سنويًا كما ردد البعض واللاعب إذا تلقى عرضا من أي نادي سينظر الأول لحجم النادي فمثلا الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب".

وأوضح: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".
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