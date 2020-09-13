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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن حصيلة قياسية لإصابات كورونا عالميا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 وفاة بأنحاء العالم.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

ويوم الجمعة الماضي، صوتت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، ضد نص في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسقة" في مواجهة جائحة كورونا، ويشدّد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحة العالمية.

وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبالتأخر في إطلاق تحذير عالمي.

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