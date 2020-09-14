لم أوقع للزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ صالح جمعة بعد القبض عليه بسبب حادث سير

وجه صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى كافة مسئولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عقب الحادث المروع الذي تعرض له مؤخرا قائلا :" معادن الناس بتظهر وقت الشدة وبشكر كابتن محمود الخطيب وكافة مسئولي الأهلي لدعمهم بفريق قانوني".





وتحدث صالح جمعة في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير ليكشف كافة تفاصيل الحادثة التي وقعت في حي الزمالك، إضافة إلى رده على أنباء توقيع للقلعة البيضاء.





وإليكم أبرز 5 تصريحات أدلي بها صالح جمعة



