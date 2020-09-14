لم أوقع للزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ صالح جمعة بعد القبض عليه بسبب حادث سير

وجه صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى كافة مسئولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عقب الحادث المروع الذي تعرض له مؤخرا قائلا :" معادن الناس بتظهر وقت الشدة وبشكر كابتن محمود الخطيب وكافة مسئولي الأهلي لدعمهم بفريق قانوني".
وتحدث صالح جمعة في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير ليكشف كافة تفاصيل الحادثة التي وقعت في حي الزمالك، إضافة إلى رده على أنباء توقيع للقلعة البيضاء.
وإليكم أبرز 5 تصريحات أدلي بها صالح جمعة:
- "كنت متوجها للنادي الأهلي وزوجتي كانت متواجدة معي وليس إحدى الفتيات كما يروج البعض وتم إثبات كافة التفاصيل في محضر الشرطة"
- "خضعت لكافة الاختبارات الطبية لإنهاء كافة الأقاويل التي تتردد بشأن تعاطي بعض المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث متابعا:" النتيجة سلبية"
- "قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة و200 الف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادث الأولى"
- "تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب من الجديد".
- "أشكر المستشار مرتضي منصور الذي أرسل محاميين فور معرفته بالحادث"