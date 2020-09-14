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منوعات

الطمع يقل ما جمع.. شابة تقطع يدها رغبًة في المال فكان جزؤها السجن

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ظنت سيدة سلوفينية أن تحايلها على القانون سيجلب عليها المال والرعاية التي تبحث عنها، فمضت لبتر يدها حتى تنال التعويض التي تخصصه شركة التأمين، ولكن النتيجة جاءت عكس ما تخيلت. 

قامت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، وتدعى "يوليا أدليزيتش" بقطع يدها بالكامل حتى المعصم  عن طريق منشار كهربائي، وقد ساعدها على هذه الخطوة شريكها.

كل هذا أملًا في الحصول على تعويض شركة التامين والذي يقدر قيمته بـ 450 ألف دولار، بالإضافة إلى 36000 دولار شهريًا ستنفقهم شركة التامين على الشابة طول العمر.


ولكن كل هذا ضاع هباءًا حيث ألقي القبض عليها وحكمت عليها المحكمة بالسجن سنتين، بينما حكم على شريكها بالسجن 3 سنوات لمعاوناتها على هذا الفعل. 

وقد خططت الشابة هي وأصدقائها لهذه الخطوة منذ فترة ، فقبل الإقدام على قطع يدها قامت بالبحث عن عروض لعدد من شركات التأمين، لتثيير تلك الخطوة شكوك الشرطة نحوها.

ونقلت الشابة إلى المستشفى حيث تلقت العلاج ولكن من غير المعروف إذا كان بإمكانها استخدام يدها مرة اخرى بطريقة طبيعية أم لا.


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