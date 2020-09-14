يوشيهيدي سوجا.. رئيس وزراء اليابان الجديد .. سياسي عصامي مدعوم بأقوى كتلتين سياسيتين .. والأقوى لخلافة شينزو آبي

- اختيار سوجا رئيسا للحزب الحاكم يمنع الاقتصاد الياباني من الانهيار - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صوفيا: جعل سوجا محل آبي يساعد حكومة لمواصلة استراتيجيتها وخططها - يوشيهيدي شوجا مخضرم عمل من وراء الكواليس أكثر من كونه قائدًا في الخطوط الأمامية

أعلن الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، انتخابه كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا رئيسا له خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي، ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، تم انتخاب سوجا زعيما للحزب الحاكم في اليابان، مما يضمن له عمليا أن يصبح رئيسا للوزراء، خاصة أن الحزب يسيطر على مجلس النواب.





ظهر يوشيهيدي سوجا، الملازم منذ فترة طويلة لـ شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني الذي اعلن عن تنحيه لظروف صحية، كـ منافس قوي لخلافته على كرسي منصبه، وهي نتيجة من شأنها أن تمدد التحفيز المالي والنقدي الذي حدد ما يقرب من ثماني سنوات في منصبه.





وقال آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان خدمة، في وقت سابق إنه سيتنحى بسبب تفاقم مرض مزمن يعاني منه، ما يمهد الطريق لانتخابات قيادة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.









وبينما أعلن بعض الخلفاء المحتملين عن نيتهم ​​الترشح، قال سوجا البالغ من العمر 71 عامًا إنه لا يريد الوظيفة؛ لكن هذه التصريحات موضع تساؤل من قبل حملة إعلامية عدوانية في الأيام الأخيرة وضعته بشكل مباشر في مواجهة الجمهور.





وقال كويتشي ناكانو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صوفيا، "إنهم سيحاولون حقًا جعل سوجا يحل محل آبي لمواصلة حكومة لاستراتيجيتها وخططها دون آبي".





وشدد "سوجا" في مقابلة مع رويترز سابقة، على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشديد القيود لاحتواء الفيروس، مشيرا إلى ضرورة الترويج للسياحة.





وقال "سوجا" في مكتبه البرلماني حيث عُرضت صورة كبيرة له وهو يقف بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحتاج إلى التفكير فيما يمكننا القيام به لمنع الاقتصاد من السقوط من منحدر''.





وكانت المقابلة، التي نفى فيها سوجا مرة أخرى رغبته في الوظيفة، جزءًا من الحملة الدعائية قبل أن يعلن آبي استقالته، حيث أجرى مقابلات مع أربع مؤسسات إخبارية رئيسية على الأقل.





تم تصويت أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في 13 سبتمبر، واختيار أمين مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا الذي برز باعتباره المرشح الأوائل لتولي منصب شينزو آبي، وقد أعلن ترشحه رسميا ليخوض السباق على المنصب ضمن 6 مرشحين.

وأعلن آبي أنه سيستقيل بسبب شكوى طبية تزداد سوءًا، حيث بدأت التكهنات على الفور بشأن من سيتولى الحذاء السياسي لرجل قاد الأمة لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر، وهو رقم قياسي لرئيس وزراء ياباني.

وكان يعتقد في السابق أن آبي يفضل فوميو كيشيدا، رئيس السياسة في الحزب الحاكم، ليكون خليفته، لكن يبدو أن دعمه تحول إلى سوجا الحليف الدائم له، الذي شغل منصب أمين مجلس الوزراء لإدارة آبي بأكملها.

وحتى وقت قريب، لم يكن سوجا مرشحًا بقوة ليكون رئيس الوزراء القادم، لكنه سرعان ما حصل على تأييد آبي وتارو آسو، حليف مقرب آخر ونائب رئيس الوزراء، في بعض المناورات السياسية المحمومة، وهذا يجعل من سوجا "مرشح الاستمرارية" لإدارة آبي.

ويسيطر آبي وآسو على أكبر الفصائل داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، وبالإضافة إلى التأكيد على أن كتلتيهما ستدعم سوجا في التصويت، فقد أصدروا تعليمات لأعضاء الفصائل بعدم تحدي رئيس مجلس الوزراء، ما يمنحه فعليًا فرصة واضحة عندما يصوت أعضاء الحزب عليه.





وتم اختيار سوجا، السياسي العصامي، من قبل آبي في عام 2012 لدور محوري لرئيس مجلس الوزراء، بصفته المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ومنسق السياسات وركوب القطيع على البيروقراطيين.





والفائز في اقتراع الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه من الممكن إجراؤه في 15 سبتمبر تقريبًا، حصل على رئاسة الوزراء تقريبًا بسبب أغلبية الحزب في البرلمان.





وسيقضي المنتصر الفترة المتبقية لآبي كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي تنتهي في سبتمبر 2021.





ومن المتوقع أيضًا أن يعمل وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، 63 عامًا، وهو من الصقور الأمنية، ويهدف إلى إنعاش اقتصادات اليابان الإقليمية.





وكان إيشيبا من منتقدي آبي منذ فترة طويلة، ويحظى بشعبية لدى الجمهور ولكن بدرجة أقل بين أعضاء الحزب في البرلمان.





وقال وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا (63 عاما) ، الذي كان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه الوريث المفضل لآبي، يوم الجمعة إنه سيخوض انتخابات الحزب، لكن نائب هيروشيما كافح لكسب التأييد مع الناخبين.





ومن بين المرشحين المحتملين المحتملين وزير الدفاع، تارو كونو، البالغ من العمر 56 عامًا والذي يتمتع بصورة مستقلة ولكنه اصطف مع سياسات آبي الرئيسية، ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، 64 عامًا ، الذي يتمتع بسمعة طيبة كمفاوض صارم.





أما وزير البيئة شينجيرو كويزومي فيحظى بشعبية ولكن في سن التاسعة والثلاثين يرى الكثيرون أنه صغير السن.





والشكل الذي سيختاره المسؤولون التنفيذيون للحزب لاختيار قائدهم التالي سيكون له تأثير كبير على النتيجة، ومن المتوقع صدور قرار يوم الثلاثاء.





وعادة، ما يتم التصويت على القيادة من قبل نواب الحزب الليبرالي إلى جانب أعضاء الحزب على مستوى القاعدة.





ومع ذلك، في حالة الاستقالة المفاجئة، يمكن إجراء تصويت استثنائي مع حصر المشاركين في النواب وممثلي الفروع المحلية للحزب.





وقال ستيفن ريد، الأستاذ الفخري في جامعة تشو: "إن الانتخابات المنتظمة تمنح إيشيبا فرصة أفضل".





وفي عام 2012، تغلب إيشيبا على آبي في الجولة الأولى من اقتراع الحزب الذي شمل أعضاء من الصفوف، لكنه فشل في الفوز بأغلبية وخسر في جولة الإعادة، عندما صوت النواب فقط.





ويمكن أن يكون لإيشيبا ميزة أيضًا إذا أعطى المشرعون من الحزب الليبرالي الديمقراطي الأولوية لزعيم سيساعد الحزب في الحفاظ على أغلبيته الكبيرة في انتخابات مجلس النواب التي يجب إجراؤها بحلول أواخر أكتوبر 2021.





وظهر الحديث عن سوجا كمنافس في أبريل 2019 بعد أن كشف النقاب عن اسم العصر الإمبراطوري الجديد، رييوا، لاستخدامه في التقويمات اليابانية بعد تنصيب الإمبراطور الجديد.





ومع ذلك، فإن صورة المشرع المخضرم هي على أنه عامل من وراء الكواليس أكثر من كونه قائدًا في الخطوط الأمامية.





وقال جاسبر كول، كبير مستشاري إدارة الأصول في طوكيو: "سيأتي ختم الموافقة من خلال عقد الصفقات في الغرف الخلفية المليئة بالدخان في الحزب الديمقراطي الليبرالي، ولكن أيًا كان الفائز سيتعين عليه إثبات نفسه بالفوز في الانتخابات العامة المقبلة".





