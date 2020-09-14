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محافظات

655 مليون جنيه لتمويل 5 آلاف و331 مشروعا لشباب المنوفية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم في تنفيذ 5 الآف و 331 مشروع للشباب منذ بدء البرنامج بتمويل يصل أكثر من  655 مليون جنيه مما ساهم في توفير ما يزيد عن 8 آلاف فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة.

وقال محافظ المنوفية أنه خلال شهر أغسطس تم توفير 110 فرصة عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 83 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل تجاوز 12 مليون و 830 ألف جنيه 

واشار إلي أن " مشروعك " يخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب ، وأن من أهم المشروعات ( تجارة مواد بناء ، محلات ملابس جاهزة ، بيع وتقطيع زجاج ، مصنع مواسير بلاستيك ، مخبز ، مكتبة ) وغيرها من المشروعات .
وقد ناشد محافظ المنوفية جموع الشباب بالاقبال علي هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية والحد من البطالة .
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