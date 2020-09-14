لتخفيف الكثافات.. الجيزة تجهز عددا من المدارس لاستقبال طلبات التصالح

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفتح أقرب مدرسة لكل مركز/ حي لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة ( تندات_ كراسي _ مبردات) لاستقبال المواطنين.

وأوضح أنه سيتم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الألية للمدرسة التى يتم إختيارها بالقرب من المركز أو الحى للتيسير علي المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.

وأكد راشد أن الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة علي تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقًا للإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين المواطنين حفاظًا علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح لمخالفات البناء.

ووجه محافظ الجيزة بوضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك الاجراء للوحدات المحلية التي تشهد زحام أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أي كثافات.

وكان محافظ الجيزة قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة

لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح.

بالإضافة إلي تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقًا في هذا الشأن و بحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

كما أكد المحافظ أنه تم تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والإستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح.

