محافظ أسيوط يستقبل مستشار مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتعثرة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء هشام على السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات المتعثرة بكافة القطاعات وكذلك مناقشة المشروعات التي تم نهوها والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ بها.





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جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان والمهندس أسامة أنور وكيل وزارة الكهرباء والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية والتحقق من نسب الإنجاز طبقًا للبرنامج الزمني المخطط وكذا استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المتوقفة وكافة المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذها وذلك لتحقيق أقصي استفادة منها مما يعود بالنفع العام على المواطنين.













وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن دعمه الكامل لتذليل كافة العقبات لنهو المشروعات الجارى تنفيذها فى توقيتاتها المحددة مصدرًا تعليماته لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعةالمستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات الخدمات بكافة قرى ومراكز المحافظة للوقوف على نسب الانجاز مؤكدًا أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنها تسير بخطى سريعة لإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة لدخولها الخدمة ولتعود بالنفع والفائدة على الجميع.











