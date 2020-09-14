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أخبار البلد

الفلاحين: البورصة السلعية ستساهم في تحقيق التوازن بالسوق المحلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن تفعيل البورصة السلعية سيكون في بداية العام القادم ، لافتا إلي ان البورصة السلعية سوف تساهم في تحقق التوازن في السوق المحلي لمصلحة المنتج والمستهلك ، وتقضي علي المحتكرين والمستغلين .

وأضاف ابوصدام ، أن هذه البورصه ستحمي صغار المنتجين الزراعيين من فلاحين ومزارعين من جشع التجار وتعرض منتجاتهم بشفافيه علي منصات  بالتقييم العادل  طبقا لجودتها وكمياتها والتصنيف التي تستحقه كل سلعه  بما يقضي علي الحلقات الوسيطه ويخدم المنتج والمستهلك  وتضبط الاسعار بناء علي العرض والطلب .

وتابع أبوصدام ، أن البورصة السلعية تدشين المنصة الكترونية تربط كافة المناطق اللوجستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بمراكز التجميع داخل كافة المحافظات وتطلق من خلال شركة لادارة اسواق الجمله في المحافظات المعنية.

وأوضح أن تاسيس البورصة السلعية، أحد الطرق التي تساهم في أزمة تسويق وتسعير المحاصيل لصغار المنتجين وتقضي علي تباين وفروق الاسعار الكبيره بين السعر الحقيقي، وإلسعر الذي يعرض للمستهلك بطريقة اعلان الاسعار علي شاشات كبيرة في المحافظات المستهدفة بما يتيح العلانية ويقضي علي الاستغلال، وستبدا البورصه بطرح السكر والزيت والارز والقمح كسلع اساسيه بالسوق المصري.
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