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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر أوروبا من عودة ارتفاع معدل وفيات كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:42 م
وفيات كورونا في اوروبا
وفيات كورونا في اوروبا
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على صالح
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن أوروبا من المرجح أن تشهد عودة ظهور وفيات فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر.

وظلت الوفيات مستقرة نسبيًا حتى مع ارتفاع الحالات في العديد من البلدان الأوروبية خلال الصيف، لكن مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج يتوقع ارتفاعًا في الوفيات اليومية في الخريف.


وسوف تصبح الأحوال أكثر صعوبة. في أكتوبر، ونوفمبر، وستشهد بريطانيا المزيد من الوفيات، وفق تحذيرات الصحة العالمية 

وحذر كلوج أيضًا من أن اختراق اللقاح لن يعني بالضرورة نهاية الوباء - متنبئا بـ "كابوس لوجستي" إذا كانت هناك حاجة إلى ضربات مختلفة لمجموعات مختلفة من الناس.

وتعقد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في أوروبا البالغ عددها 55 دولة اجتماعًا عبر الإنترنت اليوم وغدًا لمناقشة استجابتها لفيروس كورونا والاتفاق على استراتيجية شاملة مدتها خمس سنوات.

وقال كلوج في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إنها لحظة لا تريد الدول فيها سماع هذه الأخبار السيئة، وأنا أفهم ذلك" ، حيث توقع ارتفاع عدد الوفيات اليومية.

وأكد أنه يريد إرسال "رسالة إيجابية" مفادها أن الوباء "سينتهي في لحظة أو أخرى".

ومع ذلك، وجه كلوج، ومقره في كوبنهاجن، إصبع تحذير لأولئك الذين يعتقدون أن تطوير لقاح سيضع نهاية للوباء.
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