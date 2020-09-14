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أخبار العالم

دولة عربية تتجاوز الصين في إصابات كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:47 م
المغرب يتجاوز الصين
المغرب يتجاوز الصين في إصابات كورونا
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القسم الخارجي
تخطت المغرب عدد إصابات فيروس كورونا في الصين التي ظهر فيها الوباء أولا وتفشى بها.

وأعلنت السلطات الصحية في المغرب، أمس الأحد، تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86686 حالة.

وبذلك يتجاوز المغرب الصين في عدد الإصابات، حيث سجلت الأخيرة 85194 حالة إجماليا، برغم أن عدد الحالات الجديدة التي سجلتها أمس بلغ 10 حالات، جميعها وافدة من الخارج، حسب اللجنة الصحية الوطنية الصينية.

وبهذا يحتل المغرب المركز 38 في الإصابات عالميا، فيما تتمركز الصين في المرتبة 40 عالميا.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا، يليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك.
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