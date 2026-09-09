الداخلية اليمنية: هجمات الحوثيين تأتي في إطار التصعيد الإيراني بالمنطقة

قال العميد هيثم الجرادي، مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية، إن التصعيد الحوثي الأخير ضد الأراضي والمنشآت السعودية يجب قراءته في إطار أوسع، معتبراً أنه مرتبط، بحسب تقديره، بتوجيهات إيرانية تهدف إلى تصعيد المواجهة والسيطرة على مضيق باب المندب.

وأضاف الجرادي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الحوثي خرقت الهدنة التي استمرت منذ أبريل 2022، وصعّدت عسكرياً بما أدى، وفق قوله، إلى تقويض جهود السلام التي بُذلت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن استهداف المنشآت النفطية والمصالح السعودية يأتي ضمن مسار التصعيد الإقليمي.

وأضاف أن ما وصفه بالتصعيد الحوثي، سواء في الجبهات الداخلية أو عبر استهداف المنشآت والمصالح السعودية، يعكس توجهاً إيرانياً، متهماً الجماعة بأنها أداة لتنفيذ أجندة طهران، على حد تعبيره.