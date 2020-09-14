رسالة حاسمة لبوتين من زعيمة المعارضة في بيلاروسيا: أي اتفاق مع لوكاشينكو باطل

أرسلت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا اليوم، الإثنين، رسالة حاسمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ماذكرت وسائل إعلام روسية.





وقالت زعيمة المعارضة ، التي خاضت انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام الرئيس الحالي ألسندر لوكاشينكو في رسالتها: إن أي قرارات سيتم اتخاذها خلال زيارة لوكاشينكو الحالية إلى روسيا "ستكون باطلة قانونيا"، وأن جميع الاتفاقات التي سيوقعها لوكاشينكو "ستراجعها الحكومة الجديدة".





وأضافت إلى أن مواطني بيلاروسيا "سحبوا الثقة من لوكاشينكو ورفضوا دعمه في الانتخابات".





وعبرت تيخانوفسكايا لبوتين عن أسفها الشديد لأنه "قرر إجراء حوار مع الديكتاتور، وليس مع الشعب البيلاروسي".





ويستقبل بوتين نظيره البيلاروسي اليوم في سوتشي في أول زيارة خارجية له بعد انتخابات 9 أغسطس التي حصل فيها على نحو 80% من الأصوات مقابل 10% لتيخانوفسكايا، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية.





ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات، ووصفتها بالمزورة، وخرج المتظاهرون مطالبين بتنحي لوكاشينكو وإجراء انتخابات جديدة.





وتؤيد دول الغرب، والجارتين بولندا وليتوانيا، المعارضة إذ منحت العاصمة البولندية وارسو، زعيمة المعارضة تيخانوفسكايا مقرا خاصا لها بل ووصل الأمر من ليتوانيا، للمطالبة بالاعتراف بتيخانوفسكايا رئيسة للبلاد.