دقيقة حداد على عزمي مجاهد قبل مباراة طنطا وأسوان

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة