دقيقة حداد على عزمي مجاهد قبل مباراة طنطا وأسوان

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وأسوان على الوقوف دقيقة حدادا على رحيل عزمى مجاهد نجم الزمالك فى الكرة الطائرة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.
وتوفي عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق والكرة الطائرة المصرية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وجاء تشكيل طنطا لمواجهة أسوان كالتالي:
حراسة المرمي: علي فرج.
خط الدفاع: محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي.
خط الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي.
خط الهجوم: أحمد سعيد أوكا، أحمد فهمي، هاني رشدي