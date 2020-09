شاهد.. أحمد فهمي يدعم معهد الأورام بالفيوم

View this post on Instagram

سعيد جدًا بتواجدي اليوم في الصرح الطبي العظيم مركز أورام الفيوم مع الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس إدارة المركز ونائب رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس تحرير موقع الفجر الدكتور مصطفى ثابت وجميع الحضور وأهالي الفيوم الكرام.. لازم كلنا ندعم الصرح الطبي ده عشان يقدر يكمل في علاج مرضى السرطان.. وإن شاء الله مش هتكون آخر زيارة ❤️