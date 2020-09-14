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رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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رشا عوني
يحتاج الجلد والبشرة إلى ترطيب مستمر أيا كان نوع البشرة، وسواء في فصل الصيف أو الشتاء، يحتاج الجلد لترطيب عميق بشكل يومي حتى لا يصاب بالجفاف والتشقق، وهناك العديد من منتجات الترطيب الشائعة في الأسواق لكن يمكنك صنع مرطب طبيعي رخيص وغير مكلف بنفسك في المنزل. 

إليك طريقة بسيطة لصنع بادي لوشن في البيت كما نصح بها موقع GLOWPINK .. 

مكونات البادي لوشن الطبيعي : 

فازلين طبي
ربع فنجان من زيت جوز الهند
قطرات من زيت الورد الأصلي
4 كبسولات من فيتامين e
ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا

طريقة صنع البادي لوشن : 

قومي بوضع الفازلين ليذوب على نار هادئة أو في الميكرويف لمدة ثواني، واخلطي معه زيت جوز الهند، وبعد أن تبرد ضيفي لها زيت الورد وزيت اللوز ، ويمكنك إضافة هلام الصبار إذا توفر لديكي فهو مفيد للبشرة، وضعي الخليط في علبة نظيفة واتركيه بالثلاجة قليلًا حتى يتماسك وابدأي في استخدامه.

تساعد الزيوت المضافة لهذه الوصفة على ترطيب الجلد وتجنب شيخوخته في سن صغير، وخاصة زيت جوز الهند وزيت اللوز، أما زيت الورد فهو يساعد على تفتيح الجلد ويمنحك رائحة منعشة تدوم طويلًا.
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