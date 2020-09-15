عضو صحة النواب: استكمال الأنشطة الاجتماعية والرياضية يتطلب إجراءات احترازية مشددة

شددت د. إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة بالتزامن مع القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواصلة الأنشطة الرياضية و التعليمية والاجتماعية محذرة من الاستهانة بهذه الإجراءات.





وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، إن التعايش مع فيروس كورونا مع ضرورة اتخاذ الاجراءت الاحترازية المشددة و منها التباعد الاجتماعي، مشيدة بجهود الدولة المصرية للتوصل الى المصل عبر التجارب السريرية من خلال المتطوعين مضيفة " هذه الابحاث تخدم الانسانية و التجارب العلمية".





و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد راس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وتضمنت أبرز القرارات استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد و الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

كما تضمن الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50% و السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا و عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.

كما تضمن ايضا بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.

و حددت الحكومة اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب و إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.