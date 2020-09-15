AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عضو صحة النواب: استكمال الأنشطة الاجتماعية والرياضية يتطلب إجراءات احترازية مشددة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
شددت د. إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة بالتزامن مع القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواصلة الأنشطة الرياضية و التعليمية والاجتماعية محذرة من الاستهانة بهذه الإجراءات.

وقالت  عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، إن التعايش مع فيروس كورونا مع ضرورة اتخاذ الاجراءت الاحترازية المشددة و منها التباعد الاجتماعي، مشيدة بجهود الدولة المصرية للتوصل الى المصل عبر التجارب السريرية من خلال المتطوعين مضيفة " هذه الابحاث  تخدم  الانسانية و  التجارب العلمية".

و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد راس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
 
وتضمنت أبرز القرارات استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد و الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.
 
كما تضمن الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50% و السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا و عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.
 
 كما تضمن ايضا بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.
 و حددت الحكومة اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب و إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة كورونا:استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة في الفنادق بحد أقصى 300 فرد

لجنة كورونا توافق على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم

استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فتح فصول محو الأمية ..21 سبتمبر

قرارات حكومية تسعد المواطنين في مواجهة كورونا.. عودة صلاة الجنازة إلى المساجد.. الأفراح في الأماكن المكشوفة.. واستئناف تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم

تعويض للفنانين.. سياحة البرلمان: عودة الأفراح يقنن ممارسات "الخفاء"

صحة البرلمان: انفراجة الحكومة لا تعني التهاون مع كورونا والمخالفين

ترشيحاتنا

بعد تأجيل التتويج بالدوري.. نبيل الحلفاوى ينتقد رينيه فايلر بشدة

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

الصحة عن لقاح كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب

خالد قاسم: منع البناء نهائيا فى مدن وأحياء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. فيديو

بعد التعادل مع الاتحاد.. الأهلي يكشف سبب تأجيل التتويج بلقب الدوري

خاص| عالِم من المنيا يكتشف معدنا جديدا على أرض مصر: قيمته الاقتصادية عالية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو