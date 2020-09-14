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رياضة

خاص| حارس طنطا: مجلس الإدارة تفاجأ باستقالة المزين.. وهذا سبب تهنئة لاعبي أسوان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:42 م
علي فرج ولاعبو أسوان
علي فرج ولاعبو أسوان
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حسام الحارتي
كشف على فرج حارس مرمي نادي طنطا سبب الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق أمام نادي أسوان في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت لصالح الآخر برباعية نظيفة .


وقال علي فرج في تصريحات خاصة لصدى البلد"، ان الظروف القاسية التي تعرض لها الفريق مؤخرا وتغيير المدربين بشكل مستمر سبب تعرض الفريق للهزائم المتتالية .


وتابع:" كافة لاعبي طنطا يمرون بظروف سيئة خصوصا قبل خوض المباراة وخوفهم من الهبوط أدي للتعرض لهزيمة قاسية أمام أسوان ".


وواصل:"مجلس إدارة نادي طنطا تفاجأ باستقالة أيمن المزين من الفريق وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مدير فني جديد .


ومن جهة أخري علق أيمن المزين على الصورة المتداولة بشأن تقديم التهنئة للاعبي أسوان عقب انتهاء المباراة قائلا :" كنا أصدقاء في بتروجيت".
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