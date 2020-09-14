خاص| حارس طنطا: مجلس الإدارة تفاجأ باستقالة المزين.. وهذا سبب تهنئة لاعبي أسوان

وقال علي فرج في تصريحات خاصة لصدى البلد"، ان الظروف القاسية التي تعرض لها الفريق مؤخرا وتغيير المدربين بشكل مستمر سبب تعرض الفريق للهزائم المتتالية .









وتابع:" كافة لاعبي طنطا يمرون بظروف سيئة خصوصا قبل خوض المباراة وخوفهم من الهبوط أدي للتعرض لهزيمة قاسية أمام أسوان ".









وواصل:"مجلس إدارة نادي طنطا تفاجأ باستقالة أيمن المزين من الفريق وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مدير فني جديد .









ومن جهة أخري علق أيمن المزين على الصورة المتداولة بشأن تقديم التهنئة للاعبي أسوان عقب انتهاء المباراة قائلا :" كنا أصدقاء في بتروجيت".