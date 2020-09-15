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ديني

هل سواد الوجه يعبر عن سوء الخاتمة.. الأزهر يجيب.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
ل سواد الوجه يعبر
ل سواد الوجه يعبر عن سوء الخاتمة
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محمد شحتة
قال الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن بعض الناس أصبح يتحدث عن مصائر الناس بدون دلائل ثابتة، فقد يخبر بأن فلانا اسود وجهه من كثرة الذنوب وفي الحقيقة قد يكون الرجل مريضا ليس أكثر.

واستشهد العماوي، في البث المباشر لموقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر للفتوى، أنه ينبغي على المسلم عدم الحكم على أحد، ويتحكم في مصر البشر إلى سوء الخاتمة أو حسنها لمجرد رؤية سواد الوجه.

وأشار إلى أنه لو حتى علم أن المسلم مات على المعصية فلا يجوز أن نحكم عليه بالجنة أو النار، مناشدا بالتوقف عن كثرة الكلام والأخذ والرد ومراعاة ما نقول ونبتعد عن التحكم في مصائر الناس.

واستشهد العماوي،بحديث النبي "مَن يَضْمَن لي ما بيْنَ لَحْيَيْهِ وما بيْنَ رِجْلَيْهِ أضْمَن له الجَنَّةَ."
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