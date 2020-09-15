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حوادث

غدًا.. نظر محاكمة 9 متهمين في قضية داعش التجمع

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
الدائرة 5 إرهاب
الدائرة 5 إرهاب
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عمرو خليفة:
تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، غدًا، محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية لفض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة لتلاوة أمر الإحالة: تتهم النيابة كلا من حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد  السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

وتابع: المتهمون من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات. 

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية أن التحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.
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