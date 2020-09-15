AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كان بيحب يدلع نفسه.. محمد فؤاد المهندس: والدي جمع صفات كثيرة.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال محمد فؤاد المهندس أبن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان يجمع صفات كثيرة منها الحنية والجدعنة والشياكة والفكاهة.

وأضاف محمد فؤاد المهندس خلال لقائه التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الفنان فؤاد المهندس كان يحب أن يدلع نفسه دائما وكان يكرر ذلك لهم.

وتابع ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس أن والده كان حنين على الجميع وكان لا يفرق بين أحد وعطوف جدا على كل من يعرفه.

وأوضح محمد فؤاد المهندس أن الفنانة الراحلة شويكار تعملت فن الطبخ من والداتها التى كانت تقوم بعمل جميع الماكولات بطريقة غير عادية أو تقليدية.

وأشار إلى أن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان لا يعرف ان يتحدث باللغة الفرنسية ولكنه كان يتعلم من الفنانة شويكار كيف ينطق بالفرنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل فؤاد المهندس ينهار من البكاء قبل تسلم جثمان شويكار.. فيديو

شاهد.. تعليق مؤثر من ابن فؤاد المهندس على وفاة شويكار

تشييع جثمان شويكار إلى مثواها الأخير.. انهيار ابن فؤاد المهندس.. وميرفت أمين ودلال عبد العزيز أبرز الحاضرين

ابنة شويكار: أمي كانت تشعر بقرب الخاتمة وقالت أنا رايحة المستشفى ومش راجعة

ست الستات.. ابن فؤاد المهندس: شويكار أم عظيمة ولها طابع خاص في التمثيل

في ذكرى رحيل الأستاذ.. نجل فؤاد المهندس يكشف تفاصيل جديدة عن الراحل

ترشيحاتنا

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

الأول من نوعه.. دواء مخصص للقضاء على فيروس كورونا في أكسفورد

بعد التعادل مع الاتحاد.. الأهلي يكشف سبب تأجيل التتويج بلقب الدوري

بعد لحظات من الفرح .. أول تعليق لـ زوج ديانا كرزون بعد القبض عليه

في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. تعرف على عدد أبناء زعيم الفلاحين

الأهلي يعامل صالح جمعة معاملة العبيد.. مرتضى منصور: كهربا أصبح الفتى المدلل في الأهلي رغم تجاوزاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل أباه وأمه بوحشية.. مجند حوثي يفتح النار على أسرته و أبناء قريته

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور