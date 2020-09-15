كان بيحب يدلع نفسه.. محمد فؤاد المهندس: والدي جمع صفات كثيرة.. فيديو

قال محمد فؤاد المهندس أبن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان يجمع صفات كثيرة منها الحنية والجدعنة والشياكة والفكاهة.





وأضاف محمد فؤاد المهندس خلال لقائه التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الفنان فؤاد المهندس كان يحب أن يدلع نفسه دائما وكان يكرر ذلك لهم.





وتابع ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس أن والده كان حنين على الجميع وكان لا يفرق بين أحد وعطوف جدا على كل من يعرفه.





وأوضح محمد فؤاد المهندس أن الفنانة الراحلة شويكار تعملت فن الطبخ من والداتها التى كانت تقوم بعمل جميع الماكولات بطريقة غير عادية أو تقليدية.





وأشار إلى أن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان لا يعرف ان يتحدث باللغة الفرنسية ولكنه كان يتعلم من الفنانة شويكار كيف ينطق بالفرنسية.