هبوط أرضي بشارع مستشفى الصدر في العمرانية وفرض كردون أمني.. صور

شهد شارع المستشفى بمنطقة العمرانية هبوطا أرضيا بجزء من الشارع.





تلقت غرفة النجدة بلاغا بحدوث هبوط أرضي باخر شارع المستشفي الموازي لشارع خاتم المرسلين، فور إخطار الجهات التنفيذية والأمنية دفعت مديرية امن الجيزة بالخدمات اللازمة من إدارة المرور لوضع العلامات الارشادية حول موقع الهبوط تجنبا لسقوط اي من المواطنين والسيارات به.





ودفعت غرفة عمليات محافظة الجيزة بالمختصين من المهندسين وتم التواصل مع هيئة الطرق لفحص موقع الهبوط وتحديد اسبابه، وتولت مباحث العمرانية فرض كردون امني حول الموقع لحين عمل التحويلات اللازمة وإعادة تسيير حركة الطريق.





يذكر أن منطقة العمرانية خاصة شارعي مستشفي الصدر وخاتم المرسلين يشهدان أعمال حفر وترميم.



