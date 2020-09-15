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أخبار العالم

برغم تزايد إصابات كورونا.. البرلمان الهندي يعقد جلسة لأول مرة بعد 6 أشهر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
البرلمان الهندي يعقد
البرلمان الهندي يعقد جلسة لأول مرة بعد 6 أشهر
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شيماء مصطفى
أعيد فتح البرلمان الهندي، أمس الاثنين للمرة الأولى منذ ما يقرب من 6 أشهر، في الوقت الذي سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد إصابات فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع "إن بي أر"، تم منع 25 نائبًا على الأقل من دخول المجلس بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الاختبارات الإجبارية، التي تم تنفيذها قبل انعقاد البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الهندي: "الدورة البرلمانية تبدأ في أوقات حرجة.. هناك كورونا وهناك واجب، لا يمكن أن يكون هناك تراخ مع عدم وجود علاج.. نأمل في أن يظهر لقاح قريبا أيا كان مصدره من أي مكان في العالم".

وينتشر كورونا في الهند بشكل أسرع من أي مكان في العالم، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، حيث أبلغت البلاد عن ما يقرب من 100000 إصابة جديدة يومية، على الرغم من انخفاض معدل الاختبار للفرد، كما تم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة.

وتحتل الهند، المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإصابات.

وسجلت الهند 83 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و930 ألفا و237 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان، وفقا لما أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1054 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80 ألفا و776 حالة.
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