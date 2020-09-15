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اقتصاد

رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير معمل الغردقة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال تطوير المعمل  الفرعي لمياه الشرب بالغردقة والذي تم تنفيذه بأحدث التقنيات لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لعينات مياه الشرب التي يتم سحبها من محطات وشبكات المياه بمدينة الغردقة.

ويتم سحب العينات من المحطات والشبكات على مدار اليوم لمراقبة جودتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح عيسى أن تكلفة المعمل تصل الى 5 ملايين جنيه ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب. 

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وفي ذات السياق أكد رئيس الشركة أن الإدارة العامة للمعامل تعمل على مدار 24 ساعة للإشراف على جودة المياه التى تصل للمستهلك من خلال 6 معامل فرعية على مستوى مدن المحافظة و5 معامل متنقلة بالإضافة إلى معمل الغردقة لمياه الشرب، بجانب تواجد الكيميائين فى أماكن الضخ لتحليل المياه قبل وصولها للمستهلك.

ولتحسين جودة مياه الشرب تقوم الشركة بعدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وفقا لخطة زمنية محددة واستبدالها بمواسير upvc مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.
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