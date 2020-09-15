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أخبار العالم

معدل غير مسبوق.. إسرائيل تسجل 5 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 161717 حالة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
إسرائيل تسجل 5000
إسرائيل تسجل 5000 إصابة كورونا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية داخل إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل تسجيل 4812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، خلال 24 ساعة وهو أعلى معدل إصابات يومي يسجل منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس بالبلاد.

ووصل إجمالي الإصابات النشطة في إسرائيلإلى 40148 إصابة، علمًا أنه 161717 إصابة تم تسجيلها منذ تفشي الفيروس.

وتكتظ مستشفيات الاحتلال بمئات الحالات التي وصفت إصابتهم بين المتوسطة والخطيرة، حيث ارتفعت الإصابات الخطيرة لتصل إلى 521 إصابة، بينما 141 مصابًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، و220 تم تسريرهم وحالتهم متوسطة.

وتواصل وفيات كورونا الارتفاع في كيان الاحتلال، حيث سجلت 11 وفيات، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1136 حالة.
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