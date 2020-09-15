بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية.. الأعلى للثقافة يحتفل بالعيد الوطنى للمكسيك غدًا

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، في السادسة ونصف مساء غدًا الأربعاء، أمسية ثقافية بعنوان "مصر المكسيك - علاقات ثقافية"؛





وتنطلق الأمسية الأولى بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ مواكبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك.





الأمسية أولى فعاليات السلسلة التي تطلقها وزارة الثقافة المصرية بعنوان: "علاقات ثقافية" والتي تتناول الاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة؛ وتتضمن كل فعالية من السلسلة استضافة سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولهم مع التركيز على العلاقات والروابط الثقافية التى تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.





وتتضمن الأمسية كلمة لوزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك فى القاهرة، وكلمة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وكلمة للروائي المصري الكبير محمد المنسي قنديل، وكلمة الروائي المصري الشاب طارق إمام، ويدير الأمسية: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والإعلاميين والمهتمين بمجال بالثقافة المكسيكية.

وتقام الأمسية في إطار بقاعة المجلس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق عبر الواتساب على الرقم التالي: 01283490637؛ كما يتم بث الأمسية "أونلاين" على صفحة أمانة المؤتمرات وقناتها على اليوتيوب.

https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA



