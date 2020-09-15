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توك شو

تيلي ديسكو.. برلين تكسر كل الحواجز في أزمة كورونا للتسلية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:53 م
تيلي ديسكو
تيلي ديسكو
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقريرا عن ظاهرة جديدة بدأت تنتشر مؤخرا تحت اسم "تيلي ديسكو" وهى كابينات هواتف تتحول إلى ملاه ليلية صغيرة في شوارع برلين، موضحة أن البعض يحاول ابتكار حلول بديلة تضفي أجواء مشابهة لما توفره أماكن التسلية، في ظل فرض الإغلاق العام بدول العالم وتوقف النشاطات الفنية وقاعات الرقص والملاهي الليلية.

وأشارت إلى أنه في ألمانيا مثلا اهتدي بنيامين اوفيس إلى ابتكار ما أطلق عليه اسم "تيلي ديسكو" وهي عبارة عن ملاه أو مراقص ليلية صغيرة داخل كابينات الهواتف.

وحوّل أوفيس هذه الكابينات التي كلفته 500 يورو لكل واحدة إلى ملهى ليلي مصغر بعدما عمل على توضيبها لمدة شهر كامل.

وزوّد أوفيس هذه الكابينات بكل الإكسسوارات الموجودة في أي "ديسكو" كالأضواء ومكبرات صوت، والدخان وحتى كاميرات لالتقاط الصور والفيديوهات وقائمة لا متناهية من الموسيقى الراقصة.

وتوجد هذه الملاهي المصغرة في عدة شوارع في برلين، ولكل من يريد خوض التجربة، ما عليه إلا وضع قطعة نقدية في كابينة الهاتف من أجل الاستمتاع بدقائق من الرقص والأجواء الليلية الصاخبة التي تمتاز بها الملاهي.

وحدد اوفيس سعر استخدامها ب 2 يورو مع اختيار الموسيقى للاستخدام الواحد، وأربعة يوروهات إضافية لمن يريد أن تلتقط "تيلي ديسكو" فيديو وصورا تذكارية له.
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