وزيرة التخطيط: مصر مهتمة بقضية الإبداع والابتكار والتطبيقات الحكومية.. فيديو



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام مصر بقضية الإبداع والابتكار والتطبيقات الحكومية، والتي زادت أهميتها بعد أزمة "كوفيد 19"، وكل ما له علاقة بالتحول الرقمي، موضحة أن جزءًا كبيرًا من مؤسّسات الدولة تعمل بشكل افتراضي حاليًا، بما يؤكد على فكرة الإبداع والابتكار لما لها من أولوية.









ولفتت "السعيد" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكوميّة إيمانًا منها بأهمية الإبداع والابتكار من جانب ودور الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية من جانب آخر، مؤكدةً أهمية التطبيقات الحكومية، والتي تسهم في تسريع الأداء الحكومي بشكل مبتكر ومتميز.









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وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه عند البدء في إطلاق الجائزة بالجامعات المصرية تم استهداف مجموعة من عشرة قطاعات رئيسة أبرزها قطاع السياحة، والنقل والمواصلات، والصحة، والتربية والتعليم، والداخلية، والخارجية، والعدل، والتموين، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القطاعات الأكثر إلحاحًا والأكثر استخدامًا لعملية التحول الرقمي لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات والتي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر وتوفير الوقت والجهد.











جاء ذلك خلال حفلا مصغرًا إقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.





