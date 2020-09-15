AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
مزايدة الذهب الجديدة
مزايدة الذهب الجديدة
Advertisements
مايكل عياد
تغلق هيئة الثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، باب التقدم لـ مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر رقم 1 لعام 2020، والتي كانت محددة لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وكان من المفترض أن يغلق باب التقديم بها شهر يوليو الماضي، وتم مد فترة قبول الطلبات لمدة 60 يوما بسبب تداعيات فيروس كورونا.


وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن الهيئة لا تنوي مد فترة قبول الطلبات مجددا، وإنها تلقت عدة طلبات للحصول على رخص التنقيب في الأماكن المحددة، وأن الفترة المقبلة ستشهد دراسة الطلبات للبت في الأمر، وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضا:

وكانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، ملخصا كاملا لحزم بيانات لـ مزايدة الذهب الجديدة، وأسعارها لكل منطقة مطروحة، ورسوم الطالع التي تخصم من ثمن حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء، ويقدم صدى البلد حزمة البيانات كاملة بالأسفل.


وطُرحت المزايدة بإجمالي ٣٢٠ قطاعا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 0٢٣  ٣/ - 0٢٨ درجة شمالا بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر  والتى تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد  لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب و تأتى وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين ، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية  على شبكة الإنترنت.


وقال طارق الملا، وزير البترول إن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام ، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك  لجأنا للفصل بين النشاطين في اصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين .


وأضاف الملا أنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها ، موضحا ان طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر في  اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية .
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر دولة واعدة في إنتاج الذهب بالشرق الأوسط.. انفوجراف

إغلاق باب التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب.. بعد غد

غدا.. غلق مزايدة التنقيب عن الذهب ومصادر: الإقبال جيد رغم كورونا

ترشيحاتنا

كيفية ربط رابطة العنق.. 3 طرق مختلفة تعرف عليها

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

أحمد عيد عبد الملك يدعم لاعبي الأهلي المصابين بـ كورونا

بينهم واحدة للتجارة الحرة .. الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقات اقتصادية

نسيت سجود السهو فهل تبطل صلاتي؟ .. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور