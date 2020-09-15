المركزي للإحصاء: 58.2% ارتفاعا بالطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) لتبلغ 4543 جيجاوات/ساعة عام 2019/2018 مقابل 2871جيجاوات/ ساعة عام 2018/2017 بنسبة زيادة 58.2٪ تقريبا.





وأوضح الإحصاء - في بيانه، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2020، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام - أن كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بلغت 199.9 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 206.8 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة انخفاض 3.3%.





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وأشار إلى تراجع كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتبلغ 77,4 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 79,1 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.1٪.





يذكر أن اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2020، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، هو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوما عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2020 تحت شعار (الأوزون من أجل الحياة).