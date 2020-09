بحبك يا خرطوشة.. مصطفى بسيط يوجه رسالة لـ مصطفى خاطر | شاهد

View this post on Instagram

#مصطفى_خاطر اخوياا الكبير من اكتر الناس اللى بحبها فى حياتى من ارجل الناس اللى ممكن تقبلها عامة. من صحابى اللى بحبهم و دايمًا دمغنا شبه بعض يمكن عشان احنا ال٢ نفس البرج؟! ❤️بحبك يا خرطوشه يابن العسل ❤️ وربنا يديم علينا نعمه الضحكه الحلوه دى 😂 طبعا الضحكه دى تمثيل و مش هقولكم كنا بنقول ايه 😂😂 T.b @hazem_yunes 😍