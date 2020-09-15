بحبك يا خرطوشة.. مصطفى بسيط يوجه رسالة لـ مصطفى خاطر | شاهد

وجة الفنان مصطفى بسيط رسالة إلى صديقة الفنان مصطفى خاطر وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وكتب مصطفى بسيط: "مصطفى خاطر اخوياا الكبير من اكتر الناس اللى بحبها فى حياتى من ارجل الناس اللى ممكن تقبلها عامة".
وأضاف: "من صحابى اللى بحبهم ودايمًا دمغنا شبه بعض يمكن عشان احنا ال٢ نفس البرج؟!".
وتابع مصطفى بسيط: "بحبك يا خرطوشه يابن العسل وربنا يديم علينا نعمه الضحكه الحلوه دى طبعا الضحكه دى تمثيل و مش هقولكم كنا بنقول ايه".
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يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "عمرو دياب" في رمضان الماضى.
مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
وكتب مصطفى بسيط: "مصطفى خاطر اخوياا الكبير من اكتر الناس اللى بحبها فى حياتى من ارجل الناس اللى ممكن تقبلها عامة".
وأضاف: "من صحابى اللى بحبهم ودايمًا دمغنا شبه بعض يمكن عشان احنا ال٢ نفس البرج؟!".
وتابع مصطفى بسيط: "بحبك يا خرطوشه يابن العسل وربنا يديم علينا نعمه الضحكه الحلوه دى طبعا الضحكه دى تمثيل و مش هقولكم كنا بنقول ايه".
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ربنا يعدى المحنة.. مصطفى خاطر يعزى الشعب السوداني
يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "عمرو دياب" في رمضان الماضى.
مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
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#مصطفى_خاطر اخوياا الكبير من اكتر الناس اللى بحبها فى حياتى من ارجل الناس اللى ممكن تقبلها عامة. من صحابى اللى بحبهم و دايمًا دمغنا شبه بعض يمكن عشان احنا ال٢ نفس البرج؟! ❤️بحبك يا خرطوشه يابن العسل ❤️ وربنا يديم علينا نعمه الضحكه الحلوه دى 😂 طبعا الضحكه دى تمثيل و مش هقولكم كنا بنقول ايه 😂😂 T.b @hazem_yunes 😍