برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا كبيرا فى عالم الصناعات الدوائية

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان مصر بما تمتلكه من إمكانيات وكوادر وقامات علمية وثروات طبيعية يمكن ان تكون مركزا اقليميا كبيرا على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا فى مجال الصناعات الدوائية لتصدير الدواء المصرى لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.





وأشاد " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في نشاط تصنيع الخامات الدوائية لتقليل الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج خاصة للدول الإفريقية.





وشدد على الاهتمام بتسويق منتجات شركة "النصر للكيماويات الدوائية" من خلال وحدة التسويق المركزي بالشركة القابضة مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتبار هذا الملف من ضمن ملفات المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.





كما طالب النائب محمد هانى الحناوى من جميع شركات الادوية بمصر سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص اعطاء هذا الملف اكبر اهتمام من خلال التنسيق والعمل المشترك بين جميع شركات الدواء المصرية لجعل مصر دولة كبيرة فى عالم الصناعات الدوائية وبما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع أنواع الادوية والاتجاه نحو فتح أسواق جديدة لتصدير الادوية المصرية لمختلف أسواق العالم.





كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام قد تفقد شركة "النصر للكيماويات الدوائية" بمحافظة القليوبية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستعرض الوزير نموذجًا للموقع العام للشركة وتفقد معرضًا يضم أبرز منتجات الشركة ومنها خامات دوائية ومحاليل وريدية ومستحضرات طبية ومنتجات بيطرية.





وعقد الوزير اجتماعا مع مجلس إدارة شركة النصر بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة، تم خلاله استعراض الموقف الحالي للشركة والنشاطات الصناعية التي تعمل بها، وأبرز التحديات الراهنة، وبحث سبل تطوير الشركة والرؤى والمقترحات في هذا الشأن.





ووجه الوزير بضرورة الاستعانة باستشاري عالمي ذي خبرة في المجال الصناعي للشركة لتقييم الموقف الحالي للمصانع وتحديد احتياجات التطوير المطلوبة والمجالات الصناعية الواجب التوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP على مستوى شركات الأدوية التابعة.





كما أجرى الوزير جولة تفقدية في مصانع الشركة والوحدات الإنتاجية المختلفة، ومنها مصانع إنتاج الخامات الدوائية والمحاليل الطبية الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي مشيدا بجهود العاملين.