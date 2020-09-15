بروتوكول تعاون بين جامعتى المنصورة والزقازيق في زراعة الأعضاء

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون بين الجامعتين في زراعة الأعضاء ( الكبد ، الكلى ) .



حضر مراسم التوقيع من جامعة المنصورة الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على زراعة الكبد ، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية ومن جامعة الزقازيق الدكتور يحيى زكريا عطوة مستشار الجامعة للشئون الصحية ، الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب ، الدكتور وليد مهدى ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتور رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة للطب الوقائي ، الدكتور أحمد رجب أستاذ مساعد المسالك البولية جامعة الزقازيق ، الدكتور محمود الليثى مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة الزقازيق ، الدكتور أحمد عليوة عضو فريق زرع الكلى بجامعة الزقازيق .



فيما يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب على زراعة الكبد والكلى في مجالي الجراحة والتخدير والعناية المركزة الجراحية) بين جامعة المنصورة (كلية الطب) وجامعة الزقازيق (كلية الطب) يتم خلاله التدريب على حالات زراعة الكبد والكلى التي سوف تجرى.



ومن جانبه اكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن البرتوكول يأتي فى اطار التعاون بين الجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية والطبية المختلفة بما يعود بالنفع على المرضى والمجتمع المصري مؤكدا على وجود خبرات علمية في مجال زراعة الكلى والكبد تميزت بها الجامعة على مدار عقود بوجود قامات علمية وطبية رفيعة أثرت برامج زراعة الأعضاء بجامعة المنصورة .



وأشار الدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق الى أن البروتوكول يدعم سبل التعاون بين الجامعتين ورغبة جامعة الزقازيق لإنشاء مشروع لزراعة الكبد والكلى لخدمة مرضي أمراض الكبد والكلى المنتشرة في المنطقة.



حيث يعد مشروع زراعة الكبد والكلى لكلية الطب بجامعة المنصورة من أكبر مشاريع زراعة الكبد والكلى مستوى العالم، والأكبر في عدد الحالات التي تجري سنويا في الجامعات المصرية، وتمتد خبرة الفريق العامل بالمشروع أكثر من ستة عشر عاما بالإضافة إلى عشرات السنين في تقديم العلاجات الجراحية لمرضى الكبد والكلى ومضاعفاتها.



