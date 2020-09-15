ثانى حفلات عمر كمال في دبي .. غدا

يحيي المطرب الشاب عمر كمال ثانى حفلاته غدا في أحد أماكن السهر بدبى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتى الحفل بعد أزمة قد نشبت مؤخرا بين عمر كمال وحسن شاكوش من جهة، ونقابة المهن الموسيقية من جهة أخرى على خلفية حفلاتهم بتونس.
ويأتى الحفل بعد أزمة قد نشبت مؤخرا بين عمر كمال وحسن شاكوش من جهة، ونقابة المهن الموسيقية من جهة أخرى على خلفية حفلاتهم بتونس.
وقد علق الفنان هانى شاكر على حفلاتهم بتونس قائلا: غنوا في ما يشبه الكبارية.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية فى أحد البرامج: هما غنوا وفى مكان صغير جدًا.. تقدر تقول كباريه مش حفلة فى مسرح كبير وعدد الحضور صغير"، مشيرًا إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس فى أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفًا: "من حق الشعب التونسى أن يقيم الحفلات.