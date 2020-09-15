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برلمان

متخصص في شئون الحركات المتطرفة: صقور الجماعة الإرهابية سقطت.. والعشوائية تضرب التنظيم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:45 م
: صقور الجماعة الإرهابية
: صقور الجماعة الإرهابية سقطت
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حسن رضوان
قال منير أديب الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية أصبح ملتبسا ومعقدا للغاية، بسبب تعرضه لعدد ضخم من الضربات من جانب القوات المسلحة المصرية، مما أدى إلى اتخاذ قرارات تنظيمية وإدارية خاطئة، خصوصا بعد إلقاء القبض على القيادى الكبير محمود عزت القائم بأعمال المرشد.

وأكد "أديب" لـ"صدى البلد"، أن هناك حالة من الانشقاق والتمرد من جانب قيادات الجماعة الارهابية رفيعة المستوى وشباب الجماعة أثرت فى الوضع الصحى للهيكل التنظيمى للجماعة مما أدى إلى ضعف التنظيم وجعله غير قادر على اتخاذ القرارات.


وأوضح منير أديب، أن محمود عزت كان القائم بأعمال المرشد بالجماعة وهو المرجعية الأولى والأخيرة لها وبعد رحيله وإلقاء القبض عليه وسقوط مايعرف بصقور الجماعة، أصبحت الجماعة مشتتة وسوف تعمل بطريقة عشوائية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يظهر خلال الفترة المقبلة، وقد ينتج عنه القيام بأعمال عنف عن طريق مليشيات مسلحة.

وأكد أن تنظيم الجماعة الأن فى حالة انهيار وتحلل ولم يبق فيه إلا فكرة فقط إذا تم القضاء عليها سوف تكون سطر فى كتب التاريخ، لافتًا الى أن من ابرز اساليب العنف التى سوف تتخذها هى القتل مثل ما قاموا به ضد النائب العام فقد تم تدريب مجموعات كبيرة منهم سواء في التخطيط او التنفيذ ومعظمهم من الشباب خريجى كليات الهندسة القادر على استخدام برامج تصنيع متفجرات قوية
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