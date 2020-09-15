عبد الهادى القصبى يعزى رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرمه

تقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر نائب رئيس حزب مستقبل وطن بخالص العزاء للمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وفى السياق ذاته، نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرم سيادته ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".