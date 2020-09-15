إحنا هلس.. وصلة ضحك بين أحمد حلمي وإسعاد يونس بعد استنشاق الهيليوم

دخل الفنان احمد حلمي ، في وصلة ضحك مع إسعاد يونس؛ بعد استنشاق غاز الهيليوم ، قائلًا " إحنا هلس أصلًا". الفنانةالهيليومإحنا





وقام أحمد حلمي وإسعاد يونس بتجربة استنشاق الهيليوم لتغيير أصواتهما والتحدث بشكل كوميدي.





وأضاف أحمد حلمي، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "في معجب جه يسلم عليا ويتصور معايا وكنت باكل سمك مشوي ولكن المعجب اصر انه يتصور معايا".





وكشف الفنان أحمد حلمي، عن تفاصيل يوم حفل زفافه، مؤكدا أنه كان مليئا بالمغامرات.





وقال أحمد حلمي "فرحنا كان زحمة بزيادة، كل الناس جت، والكوشة كانت هتقع بينا، وكل الناس حبابينا جت والزملاء".



