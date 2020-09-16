كنت بدّيهم النتيجة.. مدير مدرسة يعلق على إعطائه دروساً خصوصية.. ووكيل وزارة التعليم يرد

نفى محمد مصطفى غيات، مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بالبحيرة، صحة قيامه بإعطاء دروس خصوصية لفتيات داخل المدرسة أيام العطلات الأسبوعية وعقب انتهاء ساعات العمل.





وأشار إلى أن الفيديو المتداول والذى يظهر أعدادًا كثيرة من التلاميذ وهم متجمعون بالمدرسة؛ كان لمجموعة من الطلاب يستفسرون عن مواعيد وضوابط دروس التقوية، وآخرون كانوا يستعلمون عن نتائجهم الدراسية.





وأضاف "غيات"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، "أنا مكنتش بدى درس، دول طلبة كانوا جايين يشوفوا النتيجة"، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك وقام بتوزيع النتيجة على التلاميذ؛ حتى لا يتكالب أولياء أمورهم على منزله.





من جهته، علق الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال اتصال هاتفى مشترك، أن لجان المتابعة رصدت إعطاء دروس خصوصية بمدرسة الدلنجات، فى تمام الساعة الخامسة، عقب انتهاء ساعات العمل ، ويوم السبت ، الذى هو يوم عطلة أسبوعية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة.





واستطرد: "لجان المتابعة أكدت أنه فى تمام الساعة الخامسة كان هناك من يعطى درسًا للطلاب ..لا يصلح أن تتحول المدارس إلى هذا الشكل خاصة وأننا فى ظل جائحة كورونا".



