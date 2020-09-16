رئيس لجنة المسابقات يعلن موعد انتهاء الدوري المصري

أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، أن مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي ستنتهي بنهاية شهر أكتوبر.





وقال حسام الزناتي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "كان الله في عون جميع من يعمل في منظومة كرة القدم، الوضع ليس سهلًا، لكن الجميع يحاول".





وتابع "الجدول الذي قمنا بالإعلان عنه مؤخرا؛ نهائي، ولا تعديل فيه، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، موعد المباريات لدوري أبطال إفريقيا ، ولم يكن هناك أي عائق للإعلان عن باقي الجدول".





وأضاف: "وضعنا موعدا لمباريات دور الـ16 بكأس مصر للأهلي والزمالك، وأيضا تم الإعلان عن موعد مباراتين في ربع النهائي، ووفقا للمتأهل من مباراتي الأهلي والزمالك؛ ستعلن باقي المواعيد".



