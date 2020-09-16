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أخبار العالم

ترامب يعلن موعد توفير لقاح كورونا.. ويؤكد: الفيروس سيختفي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:41 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف ترامب خلال منتدى شبكة "اي بي سي نيوز" أن إدارته قريبة من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل الانتخابات المقرر لها في الثالث من نوفمبر"، وتابع "خلال 3 أو 4 أسابيع سيكون لدينا لقاح".

وكرّر ترامب- خلال الحوار الذي حضره مجموعة من الناخبين- مزاعمه بأن فيروس كورونا سيختفي حتى بدون لقاح.

وأشار الرئيس الأمريكي خلال حديثه، إلى أنه لو كانت إدارة أوباما هي الموجودة، ربما استغرقت سنوات للحصول على لقاح.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالوباء مسجلة 6 ملايين و572 ألفا و9 إصابات، و194 ألفا و594 وفاة.
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