ترامب يعلن موعد توفير لقاح كورونا.. ويؤكد: الفيروس سيختفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضاف ترامب خلال منتدى شبكة "اي بي سي نيوز" أن إدارته قريبة من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل الانتخابات المقرر لها في الثالث من نوفمبر"، وتابع "خلال 3 أو 4 أسابيع سيكون لدينا لقاح".





وكرّر ترامب- خلال الحوار الذي حضره مجموعة من الناخبين- مزاعمه بأن فيروس كورونا سيختفي حتى بدون لقاح.





وأشار الرئيس الأمريكي خلال حديثه، إلى أنه لو كانت إدارة أوباما هي الموجودة، ربما استغرقت سنوات للحصول على لقاح.



