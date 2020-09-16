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إسكرين شوت .. حماية المستهلك يكشف حلول التعامل مع البيع "إنبوكس "

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج
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شيرين عادل

طالب الدكتور أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك ،  المواطنين فى حالة السؤال عن قيمة المنتج والرد" انبوكس " يقوم فى هذه الحالة بالتقاط صورة الشاشة " اسكرين شوت " ويقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك  على رقم 19588  ... 

وأضاف   "فرج " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مواقع التسوق عن بعد للمواقع العالمية يحميها أيضا  قانون حماية المستهلك وتتضمن جميعها  كافة قوانين الاستبدال والاسترجاع . 

ونصح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك ، بالإبتعاد عن الشراء من المواقع العالمية خاصة وان الموضوع يدخل فى جمارك وضرائب بين دولتين وتتطلب شهور لرجوع حقوق المستهلك . 

وأكد أن  سعر البيع الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى " فيس بوك"  لابد أن يكون معلن وشامل .

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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