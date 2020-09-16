قبل افتتاح الرئيس لها.. 5 مبان لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية بـ تربية رياضية بنها.. صور

تشهد جامعة بنها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء كلية التربية الرياضية، والتي بلغت تكلفتها نحو 194 مليون جنيه، وتم إنشاء كلية التربية الرياضية.

ويهدف انشاء كلية التربية الرياضية جامعة بنها، لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية، ولكي يتمكن أبناء محافظة القليوبية من الإلتحاق بها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب.





اقرأ ايضا:

جولة داخل المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة السويس.. صور

وتضم الكلية مبنى العلاج الطبيعي.

مبنى كلية التربية الرياضية.

مبنى العيادات الخارجية.

مبنى الملاعب والبوابات الخارجية.

قاعة تحيا مصر.

اقرأ ايضا:

جولة للتعرف على الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.. صور





ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.