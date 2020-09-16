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تعليم

قبل افتتاح الرئيس لها.. 5 مبان لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية بـ تربية رياضية بنها.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية بجامعة بنها
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نهلة الشربيني

تشهد جامعة بنها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء كلية التربية الرياضية، والتي بلغت تكلفتها نحو 194 مليون جنيه، وتم إنشاء كلية التربية الرياضية.

ويهدف انشاء كلية التربية الرياضية جامعة بنها، لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية، ولكي يتمكن أبناء محافظة القليوبية من الإلتحاق بها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب.


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وتضم الكلية مبنى العلاج الطبيعي.

 مبنى كلية التربية الرياضية.

 مبنى العيادات الخارجية.

 مبنى الملاعب والبوابات الخارجية.

 قاعة تحيا مصر.

 

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ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

قبل افتتاح الرئيس لها.. 5 مبان لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية بـ تربية رياضية بنها.. صور
قبل افتتاح الرئيس لها.. 5 مبان لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية بـ تربية رياضية بنها.. صور
قبل افتتاح الرئيس لها.. 5 مبان لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية بـ تربية رياضية بنها.. صور
قبل افتتاح الرئيس لها.. 5 مبان لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية بـ تربية رياضية بنها.. صور
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