وزير الأوقاف لـ صدى البلد: 6 مليارات جنيه حجم الإنفاق لإعمار المساجد في 6 سنوات واعتماد 48 مليون جنيه إضافية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتماما بالغا لم يسبق له مثيل ، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم





وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .





وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز ١٢٠٠ مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠ مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليار جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .





ولفت جمعة الى أن عدد ما تم فرشه من المساجد 9656 مسجدًا بتكلفة بلغت 426 مليون جنيه ومساحة تقدر بنحو 3 مليون ونصف المليون متر مربع من السجاد الخاص بوزارة الأوقاف الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف ، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى





وأشار الى أن وزارة الأوقاف تسير في عمارة بيوت الله (عز وجل) وفق خطة مدروسة فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية ، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء ، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد الماسة بمدينة العلمين ، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور ، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية .





وأكد الوزير تستكمل الوزارة افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م في إنجاز تاريخي غير مسبوق ، منها 121 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، و193 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة .





كما تم افتتاح 130 مسجدًا في يوم واحد وهو يوم الجمعة الماضية ، منها ٥٣ مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية ، وسيتم افتتاح 71 مسجدًا بعد غد الجمعة بـ 17 محافظة هي (الدقهلية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح والوادي الجديد والسويس) ، جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية) ، وهذا يؤكد أن فتح المساجد ردٌّ عملي على جماعات الضلال ؛ فمصر بلد البناء ولا تعرف الهدم مثلهم .





وأخيرًا تم اعتماد أكثر من 48 مليون جنيه من موازنة الوزارة ، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) في الربع الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م