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مدبولي: الدولة اضطرت لنزع ملكية 62 ألف فدان زراعي لتحويلها لخدمات في مناطق العمران العشوائي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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كريم الخطيب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العمران العشوائي عائق أمام بناء مدارس جديدة، مضيفا أننا نحاول إيجاد أرض لإنشاء مدارس لخدمة العمران العشوائي. 


وأضاف "مدبولي" خلال افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، أن الدولة اضطرت لنزع ملكية ٦٢ ألف فدان زراعي لتحويلها إلى خدمات في مناطق العمران العشوائي. 


وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم إنشاء ٧٦ ألف فصل دراسي جديد بعد ٢٠١٥، لافتا إلى أن مصر في سباق محموم من أجل تطوير ورفع وتحسين جودة التعليم. 


ونوه إلى أن انخفاض حجم الإنفاق على البحث العلمي كان أبرز التحديات بقطاع التعليم العالي، مشيرا إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي  والتطوير والتدريس. 
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