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أخبار العالم

اتفقا على مواصلة ضبط الساعة.. وزير الخارجية السعودية ونظيره الروسي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:08 م
وزير الخارجية السعودية
وزير الخارجية السعودية ونظيره الروسي يبحثان تطورات الأوضاع
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دعاء أبوهشيمة
بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرض الأمير فيصل ولافروف جهود مجموعة دول العشرين " G20"، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وفي سياق المتصل، أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف والأمير فيصل بحثا خلال المكالمة الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن، مع التركيز على ضرورة دعم الجهود الأممية الرامية إلى توصل أطراف النزاع لاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وإطلاق تسوية شاملة لفترة ما بعد النزاع.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه لا يمكن المضي قدما في إحلال السلام والاستقرار المنشودين منذ زمان طويل في اليمن إلا من خلال مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع القوى السياسية والطائفية الرئيسية والأقاليم في البلاد، بالإضافة إلى توحيد مساعي "اللاعبين الخارجيين".

وأكدت الخارجية الروسية أن الوزيرين توصلا في المكالمة إلى اتفاق على مواصلة "ضبط الساعة" على نحو دوري بشأن الملف اليمني وغيره من المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية، لاسيما في سياق الفعاليات متعددة الأطراف ذات الصلة المقرر تنظيمها ضمن إطار أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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